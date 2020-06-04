На Ривненщине из-за коронавируса уволились более 320 медиков

Среди тех, кто уволился – 38 врачей.

По состоянию на 3 июня в медучреждениях Ровенской области из-за эпидемии коронавируса уволились 324 медицинских работника.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.

«По состоянию на 3 июня в медучреждениях области уволились 324 медика, из них: 38 врачей, 109 работников среднего медицинского персонала и 177 - младшего медицинского персонала. В частности, в Костопольской ЦРБ уволилось 11 медицинских работников, 25 – больные коронавирусом», - говорится в сообщении.

Одновременно отмечается, что дефицита медицинских кадров нет. У областного управления здравоохранения имеется специальная резервная база, чтобы в случае необходимости решать кадровые вопросы.

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 4 июня в Украине 25 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11 042 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев заражения, что более чем на сотню больше, чем день назад.

В Украине показатель летальности от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 100 тыс. населения составляет 3%.

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