На Львовщине врачи из-за коронавируса побоялись осматривать парня с аппендицитом: он умер (видео)

В больнице проводят служебное расследование, а полиция открыла уголовное производство.

Во Львовской области из-за заражения крови умер парень - врачи вовремя не заметили воспаление аппендикса.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как отмечают журналисты, пять дней юноша жаловался на невыносимую боль, а ему просто выписывали обезболивающее, а прооперировали пациента только, когда его состояние резко ухудшилось. Ростислав не дожил до своих 24 лет полтора месяца. Парень получил юридическое образование и как раз должен был идти на собеседование, чтобы трудоустроиться, едва сдерживая слезы рассказывает его старший брат.

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Поздно вечером Ростислав пожаловался на острую боль в животе. Сестра повезла его в Городоцкую райбольницу, потому что заподозрили аппендицит. "Они сразу исключили, что это не аппендицит и госпитализация не нужна. Сказали, что это просто переедание и не дотрагиваясь. Я не специалист, но наверное какую-то пальпацию должны были сделать, или даже прощупывать", - говорит брат умершего Любомир Комнатный.

Врачи выписали обезболивающее, сказали сдать анализ мочи и отправили домой. Но боль не проходила. Через день уже с результатом анализа Ростислава привезли в поликлинику. Там тоже, говорят родственники, не касаюсь живота исключили аппендицит

После обезболивающих парню становилось легче. Он продержался еще три дня. Когда начала темнеть кожа, третий брат повез его в больницу. Парня тут же прооперировали, он даже пришел в сознание, но через несколько часов сердце остановилось. В справке о смерти написали – гангренозно-язвенный аппендицит. Брат умершего говорит, вероятно, установить правильный диагноз врачам помешал страх из-за коронавируса.

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Начальник медчасти райбольницы рассказывает, что именно он оперировал парня в ту ночь. Что было до того не знает, но обещает разобраться.

"Там десять, или сколько там медицинских работников, ну, не могу я их всех обвинить в нарушении должностной инструкции. Сейчас ситуация - коронавирус, карантин, каждый день, понимаете. И врачи загружены, и оно одно на другое наслаивается, и где-то, может, внимание отвлекли... мне трудно сказать", - говорит заместитель главного врача Городецкой центральной больницы Анатолий Щур.

Медик добавляет, у парня был нетипичный ход аппендицита, остальные обстоятельства выяснят во время служебного расследования. Действовали ли врачи профессионально уже проверяет и полиция, там открыли уголовное производство. "Устанавливаем очевидцев, когда он обращался, в какое время обращался, которые были реагирование медиков", - говорят в полиции.

В полиции ждут решения суда, чтобы изъять медицинскую документацию.

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