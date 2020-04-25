В Киевской области подтверждено более полтысячи случаев заболевания COVID-19

Из них на стационарном лечении находятся 120 человек, на амбулаторном лечении дома - 399 человек.

В Киевской области подтверждено 519 случаев заболевания COVID-19, в частности за последние сутки - 14 новых случая.

Читайте такжеВ Киеве за сутки зафиксировано еще 37 случаев заболевания COVID-19, один человек умер

Об этом в Facebook сообщает Киевская областная государственная администрация со ссылкой на данные Киевского областного лабораторного центра.

Так, в Киевской области по состоянию на 10:00 25 апреля официально зарегистрировано 519 случаев заболевания COVID-19, за сутки лабораторно подтверждено 14 новых случаев.

Так, в Обуховском районе зафиксировано 86 случаев (21 - пгт Козин, 4 - с. Романков, 10 - г. Украинка, 42 - г. Обухов, 1 - с. Красная Слободка, 1 - с. Нещеров, 1 - с. Германовка , 1 - с. Таценки, 2 - с. Деремензна, 2 - с. Красное 1, 1 - с. Долина), в Киево-Святошинском - 192 (25 - с. Софиевская Борщаговка, 13 - Крюковщина, 103 - г. Вишневое, 10 - г. Боярка, 5 - с. Гатное, 5 - с. Лесники, 4 - с. Святопетровское, 4 - с. Дмитровка, 3 - с. Тарасовка, 3 - с. Чайки, 8 - с. П. Борщаговка , 1 - с. Кременище, 3 - с. Белогородка, 1 - с. Капитановка, 1 - с. Новое, 1 - с. Гнатовка, 1 - с. Юрьевка, 1 - п. Чабаны), в Барышевском - 2 (с. Недра -1, с. Дерновка - 1), в Белоцерковском - 5 (с. М. Ольшанка 1, Фурсы 2, г. Узин - 2), в Бориспольском - 13 (2 с. Гнедин, 2 - с. Воронков, 1 - Головуров, 3 - с. Гора, с. Кийлов - 1, с. Петропавловское - 1, с. Пролески - 2, с. Вишенки - 1), в Броварском - 18 (2 - с. Зазимье, 2 - с. Княжичи, 2 - пгт Калита, 5 - с. Требухов, 1 - с. Погребы, 5 - Большая Александровка, 1 - с. Гоголев), в Бородянском - 3 (пгт. Немешаево - 1; пгт Клавдиево - 1; с. Загальцы - 1), в Васильковском - 9 (с. Рославичи -3, с. Иванковичи - 2, с. Погребы - 1; с. Даниловка - 1, с. М. Салтановка - 1; с.Здоровка - 1), в Вышгородском - 5 (с. Новые Петровцы - 2, Тарасовщина - 1, с. В. Дубечня - 1, с. Козоровичи - 1), в Иванковском - 2 (с. Тетеревское - 1, с. Дитятки - 1), в Макаровском - 11 (с. Мостище - 2, с. Березовка - 3, с. Лишня -1, с. Фасова - 1, с. Гавронщина - 1, с. Вольное - 1 с. Бышев - 1, с. Наливайковка - 1 ), в Мироновском - 3 (с. Масловка - 2, с. Зеленьки - 1;), в Кагарлыкском - 9 (с. Паникарча - 1, с. Слобода - 6, с. Зеленый Яр - 2), в Переяслав-Хмельницком - 4 (с. Пристромы - 1, с. Стовпьяги - 1, с. Цибли -1, с. В. Каратуль -1), в Полесском - 1 (с. Стещино), в Рокитнянском - 1 (с. Запрудье), в Ставищенском - 7 (с. Гейсиха), в Згуровском - 1 (с. Черевки), в Белой Церкви - 8, в Броварах – 19, в Борисполе – 26, в Буче - 11, в Василькове - 13, в пгт Володарка - 3, в Вышгороде -9, в Ирпене - 20, в Фастове - 4, в Гостомеле - 3, в Кагарлыке - 17, в Переяславе - 6, в пгт Рокитное - 2 и по одному в пгт Бородянка, Ворзель, Коцюбинское, Ставище и Иванков.

«Из них на стационарном лечении - 120 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 399 человек. Из них дети - 45. Выздоровели - 47. За время пандемии умерли - 12 человек. За сутки новых случаев нет», - говорится в сообщении.

С 14 марта в Киевский областной лабораторный центр поступило 1 тыс. 930 подозрений на COVID-19, а за последние сутки - 119 сообщений о подозрении.

Кроме того, установлено медицинское наблюдение за 3 тыс. 573 контактными лицами.