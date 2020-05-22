На Киевщине новая вспышка COVID-19 в пансионате для престарелых, где его уже обнаруживали

В пансионате не восприняли серьезность ситуации.

Сразу 9 новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в пансионате для престарелых "Любовь" в Зазимье.

Об этом сообщило издание "Трибуна Бровары" со ссылкой на комментарий руководителя первичной медицины Броварского района Ирины Дементьевой.

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По словам Ирины Дементьевой, материал для тестирования ПЦР отобрали еще 14 мая. Но из-за загруженности лаборатории, результаты поступили лишь вчера. Зараженными оказались 7 жителей пансионата и 2 работников. Сейчас на карантине в пансионате находится 19 пожилых людей и 5 работников заведения.

Председатель "первички" района подозревает, что новое заражение произошло из-за непонимания серьезности ситуации. Карантинный пост на входе в пансионат будет стоять дальше.

Как сообщал ранее УНИАН, обо вспышке коронавируса в доме для пожилых людей в Зазимье стало известно в конце апреля. По данным полиции Киевской области, заведение работало нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. Трое пенсионеров, которые жили в нем, умерли от COVID-19.

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