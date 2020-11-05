В перспективе под COVID-19 могут перепрофилировать еще 13 медучреждений.

В Киевской области еще шесть больниц перепрофилируют под оказание помощи больным COVID-19. Таким образом будет сформирован дополнительный резерв в 345 коек.

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Об этом говорится в сообщении Киевской облгосадминистрации.

В частности, к перепрофилированию готовят следующие заведения:

Васильковская центральная райбольница (70 коек);

Сквирская райбольница (100 коек);

Ирпенская Центральная городская больница (40 коек);

Киевская областная клиническая больница (15 коек);

Киевская областная больница (100 коек);

Областное психиатрическо-наркологическое медицинское объединение (20 коек).

Председатель ОГА Василий Володин уточнил, что в области также определили дополнительный перечень потенциальных больниц для лечения пациентов с COVID-19. Пока что их рассматривают в перспективе и будут готовить к перепрофилизации, если количество пациентов будет продолжать расти.

Речь идет о 13 медучреждениях. Они смогут обеспечить лечение еще 1,5 тыс. пациентов.

Коронавирус в Украине - статистика

За минувшие сутки в Украине зафиксировано рекордные 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За последние сутки госпитализированы 1 269 человек, летальных исходов – 193, выздоровело – 8 378 человек, проведено тестирований – 75 598.

Среди заболевших 369 детей и 514 медработников.

За все время пандемии в Украине заболели – 430 467 человек; выздоровели – 184 782 человека; летальных случаев – 7924; проведено ПЦР-тестирований – 3 470 669.

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Автор: Дмитрий Захаров