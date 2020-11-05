В Киевской области еще шесть больниц перепрофилируют под оказание помощи больным COVID-19. Таким образом будет сформирован дополнительный резерв в 345 коек.
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Об этом говорится в сообщении Киевской облгосадминистрации.
В частности, к перепрофилированию готовят следующие заведения:
- Васильковская центральная райбольница (70 коек);
- Сквирская райбольница (100 коек);
- Ирпенская Центральная городская больница (40 коек);
- Киевская областная клиническая больница (15 коек);
- Киевская областная больница (100 коек);
- Областное психиатрическо-наркологическое медицинское объединение (20 коек).
Председатель ОГА Василий Володин уточнил, что в области также определили дополнительный перечень потенциальных больниц для лечения пациентов с COVID-19. Пока что их рассматривают в перспективе и будут готовить к перепрофилизации, если количество пациентов будет продолжать расти.
Речь идет о 13 медучреждениях. Они смогут обеспечить лечение еще 1,5 тыс. пациентов.
Коронавирус в Украине - статистика
- За минувшие сутки в Украине зафиксировано рекордные 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- За последние сутки госпитализированы 1 269 человек, летальных исходов – 193, выздоровело – 8 378 человек, проведено тестирований – 75 598.
- Среди заболевших 369 детей и 514 медработников.
- За все время пандемии в Украине заболели – 430 467 человек; выздоровели – 184 782 человека; летальных случаев – 7924; проведено ПЦР-тестирований – 3 470 669.
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