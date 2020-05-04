На Харьковщине коронавирусом заразились 84 медика

Всего в области с COVID-19 госпитализированы 144 человека, еще 177 больных - на самоизоляции.

На сегодня в Харьковской области заражение коронавирусом подтвердилось у 84 медработников.

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Как сообщается на сайте Харьковской ОГА, за последние сутки в области подтвердили 11 случаев заболевания COVID-19. Заболевание выявили у жителей Харькова, Харьковского и Валковского районов.

Сейчас в области с COVID-19 госпитализированы 144 человека (из них 1 подключен к аппарату ИВЛ, 3 - на кислородной поддержке (маске). 177 человек находятся на самоизоляции.

Один человек за сутки скончался - это 71-летний харьковчанин.

С подозрением на коронавирус госпитализированы 102 человека, 32 - самоизоляции.

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