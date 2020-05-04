На Харьковщине коронавирусом заразились 84 медика
14:33, 04 мая 2020Страна
186 0
Всего в области с COVID-19 госпитализированы 144 человека, еще 177 больных - на самоизоляции.
Более 80 медиков Харьковской области заболели СOVID-19 / Иллюстрация, фото УНИАН
На сегодня в Харьковской области заражение коронавирусом подтвердилось у 84 медработников.
Читайте такжеНа Киевщине зафиксированы 853 случая COVID-19, среди которых – 78 детей и 101 медик
Как сообщается на сайте Харьковской ОГА, за последние сутки в области подтвердили 11 случаев заболевания COVID-19. Заболевание выявили у жителей Харькова, Харьковского и Валковского районов.
Сейчас в области с COVID-19 госпитализированы 144 человека (из них 1 подключен к аппарату ИВЛ, 3 - на кислородной поддержке (маске). 177 человек находятся на самоизоляции.
Один человек за сутки скончался - это 71-летний харьковчанин.
С подозрением на коронавирус госпитализированы 102 человека, 32 - самоизоляции.
Читайте також:
- Симптоми коронавірусу - як відрізнити від грипу та застуди
- Коронавірус карта поширення на сьогодні (оновлюється)
- Коронавірус новини в Україні та світі - онлайн
- Антисептик своїми руками: прості рецепти, як зробити його будинку (відео)
- Лікування коронавіруса:які препарати використовують при COVID-19 в Україні і світі
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter