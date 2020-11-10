По мнению автора инициативы Загида Краснова, председателя партии «Общественная сила», это должно стимулировать местные власти выделять больше средств больницам.

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов находился с рабочим визитом в Днепропетровской области, где состоялось обсуждение внедрения реформы страховой медицины.

Идея заключается в том, чтобы на государственном уровне разрешить совместное финансирования медицинских учреждений из государственного и местных бюджетов. По мнению автора инициативы Загида Краснова, председателя партии «Общественная сила», это должно стимулировать местные власти выделять больше средств больницам. Таким образом, государство сможет взять на себя финансирование так называемого гарантированного пакета, в который входит экстренная медицинская помощь, а местный бюджет поможет определенным категориям граждан получать медицинскую помощь, которая не связана с опасностью жизни. Со стороны Днепропетровской власти уже дано предварительное согласие принять участие в проекте.

«Мы сможем на практике испытать все юридические и финансовые процедуры этой реформы. Днепропетровщина имеет сильную медицинскую отрасль, в том числе квалифицированных и опытных врачей и госпитальную базу. Именно поэтому мы сможем реализовать этот пилотный проект в полную силу», - обратился Загид Краснов к министру.

Максим Степанов в свою очередь отметил, что показательным будет даже введение такой инициативы в двух областях страны.

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Автор: УНИАН