"Мы не приостанавливаем реформу" - Степанов объяснил ситуацию в медицине

Министр отметил, что "практически все больницы, которые находятся на вторичном и третичном уровнях, заключили соглашения".

В Украине не будут приостанавливать медицинскую реформу из-за проблем, возникших из-за недофинансирования отдельных отраслей и больниц.

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Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал министр здравоохранения Максим Степанов. "Мы не приостанавливаем реформу. Это не может быть ни в коем случае. Основные вещи, которые будут происходить. Первое – любое финансирование будет исключительно через Национальную службу здоровья. И это не обсуждается. Никаких возвратов к медицинской субвенции уже не будет. Финансирование первичного звена остается таким же, как оно было в прошлом году. Финансирование будет идти через договоры соответственно по тарифам", - сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что "для нас важно, чтобы не закрылись больницы. Сейчас практически все больницы, которые находятся на вторичном и третичном уровнях, заключили соглашения".

Между тем, директор Института сердца Минздрава Борис Тодуров заявил, что реализация медицинской реформы, которую основала бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун, приведет к закрытию тысячи больниц. "300 больниц - это по вашим подсчетам. А по нашим подсчетам - я все-таки больше 30 лет в медицине - более 1000 больниц закроется через пару месяцев. Они просто обанкротятся. Я вам скажу, целью реформы было именно это: обанкротить государственную медицину в угоду международным организациям, которые сегодня хотят зайти на рынок Украины", - отметил Тодуров.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Минздраве заявили, что в результате реформы во многих медучреждениях есть существенное уменьшение финансирования. Например, в некоторых детских больницах снижение объема финансирования в сравнении с 2019 годом составляет от 20% до 50%, что приведет к сокращению большого количества работников.