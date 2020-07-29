Зеленский анонсировал строительство мультибольниц, в которых "будет все"

Президент уточнил, что такие учреждения построят в пяти-шести регионах.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство мультибольниц в пяти-шести регионах Украины в рамках программы «Большое строительство».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на брифинге журналистам после посещения Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

Читайте такжеВрач рассказал, почему аппараты ИВЛ вредные при коронавирусе

«Программа «Большое строительство» - это не о дорогах, а о том, что мы строим страну. Поэтому важная часть этой программы - это мультибольницы, которые мы хотим построить в 5-6 регионах Украины, где будет все. Поставлена задача, чтобы там было все, полностью... Мы это сделаем», - заявил он.

Президент отметил, что «самое главное, как нам к этой (медицинской - УНИАН) технике найти такое количество специалистов, не потерять людей, которые у нас работают, - от врача до медсестры».

Как сообщал УНИАН, в Украине могут усилить ответственность за нападения на медиков.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram