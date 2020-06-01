Открытие спортзалов и бассейнов: врач рассказал, опасно ли посещать заведения во время карантина

1 июня в Украине начал действовать новый этап ослабления карантина.

В Украине с сегодняшнего дня официально разрешена работа спортивных залов и бассейнов после вынужденной паузы на время карантина.

Опасно ли их сейчас посещать - рассказал инфекционист Сергей Крамарев в эфире канала "Украина 24".

Специалист напомнил об обязательных мерах предосторожности.

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"Я бы отложил поход в бассейн или спортивный зал, пока ситуация с коронавирусом не улучшится. Если говорить про бассейн и воду, то вода там хлорируется или озонируется, поэтому опасности с этой стороны нет. Опасность появляется при контакте — в раздевалках и так далее. Если установить меры предосторожности в помещениях общего пользования, то опасности быть не должно", - сказал он.

При этом врач считает, что со спортзалами ситуация другая.

"Что касается фитнес-залов, там обычно предусматриваются массовые занятия. Поэтому тут бы я подумал, стоит ли их открывать. Когда у нас количество выздоровевших будет превышать количество заболевших, тогда уже можно подумать про открытие", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня начал действовать новый этап ослабления карантинных ограничений.

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