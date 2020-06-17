Можно ли делать лазерную эпиляцию летом

Вакуумная лазерная эпиляция – всесезонная процедура

Лето наконец-то началось, и все с нетерпением ждут пляжного сезона. А что актуальнее всего на пляже? Конечно, красивое, ухоженное тело, без нежелательных волос. Такая популярная косметологическая процедура, как лазерная эпиляция, многим представляется противопоказанной в период активного солнца. Но это совсем не так.

Существует лазерный аппарат, который не запрещено применять даже летом. Это диодный лазер LUMENIS Light Sheer DESIRE, который оснащен технологией вакуумного усиления и лазерная эпиляция , проведенная с его помощью, абсолютно безопасна. Теперь подробнее об аппарате и его инновационной конструкции.

Преимущества вакуумного аппарата

В данной модели аппарата идеально подобраны технические параметры, Длина волны позволяет проникать лазерному импульсу к фолликулу настолько быстро, что кожные покровы не нагреваются.

Вакуумная рукоятка – это лучшее, что было придумано для проведения лазерной эпиляции. Теперь процедуру не нужно обезболивать, поскольку полностью отсутствуют неприятные ощущения. Вам как будто делают массаж. Но, и не это главное. Вакуум немного растягивает кожу, максимально приближая к ней фолликул, при этом лазер «не видит» пигмент, который находится в коже. Процедура проходит безопасно и намного эффективнее.

И еще одно важное преимущество – рабочее пятно вакуумной рукоятки больше, чем во всех других лазерных аппаратах и составляет 8 см², что сокращает в три раза поток энергии, необходимый для разрушения волосяной луковицы. Таким образом, кожные покровы надежно защищены от перегрева. Кроме того, процедура проходит значительно быстрее.

На сегодняшний день вакуумная эпиляция на аппарате LUMENIS Light Sheer DESIRE – это лучший вариант избавиться от нежелательных волос. Самая высокая эффективность, сокращение длительности сеанса и общего количества процедур – вот такой чудо-аппарат LUMENIS Light Sheer DESIRE.

Где сделать вакуумную лазерную эпиляцию

Вам уже не терпится узнать, где же можно получить данную услугу? Международная сеть центров лазерной эпиляции и косметологии «Люменис» оснащена целым арсеналом диодных лазеров LUMENIS Light Sheer DESIRE. В каждом центре «Люменис» клиенты могут сделать вакуумную лазерную эпиляцию по доступной цене.

Компания «Люменис» занимается лазерной эпиляцией уже 13 лет и является ведущей в данном направлении. Лучшее оборудование в Украине, компетентные врачи, признание и доверие миллионов клиентов и престижные награды за качество предоставляемых услуг – все это выгодно отличает «Люменис» от конкурентов. Только в Киеве находится 28 филиалов в каждом районе, а также в каждом крупном городе нашей страны. Вместе это 36 центров лазерной эпиляции.

Специалисты «Люменис» проводят бесплатные консультации, на которых детально рассказывают об особенностях прохождения курса процедур лазерной эпиляции, дают рекомендации по уходу за кожей, составляют индивидуальный график. Все это необходимо для того, чтобы процедура была максимально эффективной.

Результат вакуумной лазерной эпиляции – это идеально гладкая, здоровая и красивая кожа. Не откладывайте это удовольствие. Лето больше не помеха лазерной эпиляции. Записывайтесь на процедуру и наслаждайтесь результатом.

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