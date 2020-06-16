НСЗУ подготовила на следующий год новый пакет "Мобильная психиатрическая помощь"

Пакет услуг включает медпомощь пациенту с психическими расстройствами дома, выезд к нему мультидисциплинарной мобильной бригады.

Национальная службы здоровья Украины подготовила на следующий год новый пакет «Мобильная психиатрическая помощь» в рамках Программы медицинских гарантий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель НСЗУ Оксана Мовчан во время онлайн-брифинга.

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По ее словам, пакет разработан с целью приблизить психиатрическую помощь к пациенту.

«В 2021 году мы предложим медицинским учреждениям заключить с нами договор на новый пакет «Мобильная психиатрическая помощь». Пациентов с психическими заболеваниями не должны запирать в больницах на месяцы. После завершения острого течения болезни они должны быть выписаны из больницы и продолжать лечиться на амбулаторном уровне под наблюдением семейного врача или психиатра. И мы в следующем году предлагаем дать такую возможность этим пациентам», - сказала Мовчан.

При необходимости, добавила она, к пациенту будут направлять мультидисциплинарную мобильную бригаду, которая окажет ему помощь на дому.

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