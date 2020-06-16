НСЗУ подготовила на следующий год новый пакет "Мобильная психиатрическая помощь"
Национальная службы здоровья Украины подготовила на следующий год новый пакет «Мобильная психиатрическая помощь» в рамках Программы медицинских гарантий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель НСЗУ Оксана Мовчан во время онлайн-брифинга.
Читайте такжеВ результате реформы у многих медучреждений наблюдается уменьшение финансирования - Минздрав
По ее словам, пакет разработан с целью приблизить психиатрическую помощь к пациенту.
«В 2021 году мы предложим медицинским учреждениям заключить с нами договор на новый пакет «Мобильная психиатрическая помощь». Пациентов с психическими заболеваниями не должны запирать в больницах на месяцы. После завершения острого течения болезни они должны быть выписаны из больницы и продолжать лечиться на амбулаторном уровне под наблюдением семейного врача или психиатра. И мы в следующем году предлагаем дать такую возможность этим пациентам», - сказала Мовчан.
При необходимости, добавила она, к пациенту будут направлять мультидисциплинарную мобильную бригаду, которая окажет ему помощь на дому.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram