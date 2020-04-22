Митрополит Тернопольский и Кременецкий УПЦ МП заразился коронавирусом
У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ МП Сергия выявили коронавирус.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания городского штаба по борьбе с коронавирусом сообщил заместитель начальника областного лабораторного центра Минздрава Владимир Паничев.
По его данным, митрополита лечат в столице, в Олександровской больнице.
Там же находятся священник и его жена из Почаева, у которых недавно подтвердили коронавирус.
Сейчас эпидемиологи устанавливают лиц, контактировавших с митрополитом Сергием.
Паничев добавил, что коронавирус подтвердили уже у четырех священников и диакона, которые служили в храмах на севере области.
По данным областного лабораторного центра Минздрава, по состоянию на 10 часов 22 апреля на Тернопольщине подтвержден 471 случай заболевания коронавирусом. Из них 7 летальных. 34 человека выздоровели.
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