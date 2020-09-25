Лисна была депутатом от «Европейской солидарности» / фото Львовский облсовет

Об этом утром 25 сентября сообщил председатель облсовета Александр Ганущин.

Мирослава Лисна ранее была руководительницей отдела образования Пустомытовской районной государственной администрации, после этого методистом. На выборах в 2015 году прошла во Львовский областной совет от Блока Петра Порошенко («Европейская солидарность»).

Мирослава Лисна родилась 30 мая 1953 года. Проживала в Пустомытах. В 2015 году президент Украины присвоил Лисной звание заслуженного работника образования.

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Автор: Денис Прядко