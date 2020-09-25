В 2015 году президент Украины присвоил Лисной звание заслуженного работника образования.

От коронавируса умерла 67-летняя депутат Львовского областного совета от «Европейской солидарности» Мирослава Лисна.

Об этом утром 25 сентября сообщил председатель облсовета Александр Ганущин.

Мирослава Лисна ранее была руководительницей отдела образования Пустомытовской районной государственной администрации, после этого методистом. На выборах в 2015 году прошла во Львовский областной совет от Блока Петра Порошенко («Европейская солидарность»).

Мирослава Лисна родилась 30 мая 1953 года. Проживала в Пустомытах. В 2015 году президент Украины присвоил Лисной звание заслуженного работника образования.

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Коронавирус в Украине: что известно по состоянию на 25 сентября

Президент Владимир Зеленский заявил, что нынешнее количество новых ежедневных заболеваний свидетельствует о том, что в Украине идет вторая волна коронавируса.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что полный локдаун в Украине может быть введен в случае, если больничные койки будут заполнены.

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Автор: Денис Прядко