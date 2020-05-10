Минздраву придется отказаться от сотрудничества с некоторыми частными клиниками – Степанов

Министр прокомментировал информацию о судебных исках, которые уже якобы готовят некоторые из клиник, закупивших оборудование ради госфинансирования.

От сотрудничества с некоторыми частными клиниками из числа тех, кто заключил соглашения с Национальной службой здоровья, придется отказаться.

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Такое заявление в интервью ТСН сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Насколько я знаю от НСЗУ, две или четыре клиники заключили соглашения на пакеты “инфаркт”. Если они смогут работать с этим пакетом, то будут работать. Другие клиники заключили соглашения на предоставление различных диагностик, например томография и тому подобное. Если у нас не существует таких пакетов, то мы не можем с ними работать", – указал он.

Также Степанов прокомментировал информацию о судебные исках, которые уже якобы готовят некоторые из клиник, закупивших оборудование ради государственного финансирования.

"Как они могут готовить иски, если еще ничего нет. Это хорошие примеры для людей, которые попытались запустить разрушение медицины. Это хорошие страшилки. Как можно готовить иск, если еще никаких действий не было сделано в правовом поле по этому направлению", – отметил министр.

В интервью Степанов также заявил, что в Украине заработная плата врачей должна составлять как минимум 25 тысяч гривень.