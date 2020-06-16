Минздрав согласовал проекты реконструкции молекулярно-генетической лаборатории в Институте рака и модернизации Института сердца

В частности, реконструкция лаборатории позволит вдвое повысить количество аутологичных трансплантаций и минимум на 25% уменьшить диагностические и лечебные ошибки в онкологических диагнозах.

Министерство здравоохранения согласовало проекты реконструкции молекулярно-генетической лаборатории в Институте рака и модернизации Института сердца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

По ее словам, на прошлой неделе согласовано два инвестиционных проекта, один из них по молекулярно-генетической лаборатории в Национальном институте рака.

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"Реализация этого проекта позволит снизить диагностические и лечебные ошибки в онкологических диагнозах минимум на 25%, по меньшей мере вдвое повысить способность и возможность по количеству аутологичных трансплантаций и, как следствие, лечение будет проходить в Украине, а не за границей, что позволит спасать больше жизней и оптимизировать перераспределение госбюджета", - подчеркнула заместитель министра.

Второй согласованный министерством и межведомственной комиссией проект касается Национального института сердца, в частности обновления в нем оборудования и ремонта здания, которое находится в критическом состоянии - с трещинами в стенах и с крышей, которая протекает.

"По статистике Всемирной организации здравоохранения, смертность 68% украинцев наступает вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, и мы пытаемся снизить эти проценты", - подчеркнула Шаталова.

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