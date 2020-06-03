Минздрав определил уровень летальности COVID-19 в Украине

Показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5%.

В Украине показатель летальности от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 100 тыс. населения составляет 3%.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины МОЗ Украины в социальной сети Facebook.

«По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5% », - говорится в сообщении.

Также прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущей составил +3,5%.

В этой связи, даже в условиях ослабления карантина рекомендуется тщательно соблюдать правила физического дистанцирования, респираторной и личной гигиены.

«COVID-19 может жить часами или даже днями на поверхностях. Физическая дистанция помогает ограничить возможности контакта с загрязненными поверхностями и инфицированными людьми вне дома», - говорится в сообщении.

В частности, соблюдая расстояния с другими людьми, можно защитить себя от их биологических жидкостей, которые могут попасть в ваш организм во время кашля или чихания, что может стать причиной инфицирования коронавирусом.

Также физическая дистанция особенно важна для людей, которые имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 (возраст более 50 лет, наличие сопутствующих заболеваний). Поэтому следует ограничить тесный контакт с другими в помещениях и на улице.

В то же время напоминается, что в настоящее время нет вакцины и лекарств против COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - помнить о правилах физической дистанции и ежедневной гигиены.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 3 июня в Украине зарегистрировано 24 тыс. 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 735 летальных, 10 тыс. 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.

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