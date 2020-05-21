Минздрав одобрил испытание неэффективного препарата в качестве лекарства от коронавируса - СМИ

Министерство здравоохранения Украины одобрило проведение исследований отечественного препарата «Амизон Макс» в семи медучреждениях страны в качестве лекарства от Covid-19.

Однако эффективность препарата вызывает сомнения, пишет "Думская".

«Амизон» выпускается с 1996 года, производит его киевская компания «Фармак», принадлежащая одной из самых богатых женщин Украины — Филе Жебровской.

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«Препарат содержит йод и изначально позиционировался как ненаркотический анальгетик. В середине 2000-х ему начали приписывать противовоспалительные, жаропонижающие и иммуномодулирующие свойства. Кроме того, «Амизон» якобы выводит из организма токсины и защищает печень», - пишет издание.

"Эффективность «Амизона» до сих пор остается сомнительной. О нем пишут в основном в заказных публикациях, за пределами бывшего Советского Союза его никто не сертифицировал, Всемирная организация здравоохранения не включала препарат в свои рекомендации. Не упоминается он и в специализированных зарубежных изданиях. Исследования проводились только в малых группах до 100 человек", - добавляют СМИ.

«В аптеках Украины блистер из десяти таблеток «Амизон Макс» стоит в районе 80-90 грн. Его часто выписывают вместе с другими препаратами при лечении гриппа или ОРВИ, указывая, что он замедляет развитие вируса в организме. Судя по всему, это обычное плацебо», - заключают журналисты.

Напомним, с началом коронавирусной эпидемии некоторые отечественные фармкомпании пытаются продать свои препараты рынку как надежное средство от нового заболевания. СМИ много писали о препарате «Протефлазид», который является спиртовой настойкой из сорных трав. Производитель препарата «Экофарм» безуспешно навязывал его региональным больницам.