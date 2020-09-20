Коронавирус стремительно распространяется в Харьковской области.

В Министерстве здравоохранения назвали регионы Украины, где за минувшие сутки віявлено наибольшее количество случаев COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки в лабораториях МЗ сделано 31 тысяча 687 тестов на коронавирус, из них 23 тыс. 927 - методом ПЦР и 7 тыс. 760 - методом ИФА.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской области - 424, в городе Харьков - 327, в городе Киеве – 343, в Тернопольской области - 231, в Одесской области – 217, в Львовской области - 188, в Ивано-Франковскойобласти – 170», - проинформировал министр.

Коронавирус в Украине - статистика 20 сентября

По состоянию на утро 20 сентября в Украине выявлено 175 678 случаев коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 2966 новых случаев.

По данным СНБО жертвами эпидемии в Украине стали 3557 человек, за минувшие сутки зафиксирован 41 летальный случай. В то же время 77 512 человек выздоровели (+758 в сутки).

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Автор: Надя Пришляк