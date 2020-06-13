Минздрав планирует до конца июня представить на рассмотрение Кабмина национальную стратегию лечения украинцев с орфанными заболеваниями

Министр здравоохранения Максим Степанов также отметил, что Минздрав планирует добавить в национальный перечень лекарственных средств препараты, действие которых распространяется на лечение редких заболеваний.

Министерство здравоохранения Украины работает над разработкой Национальной стратегии по оказанию медицинской помощи людям с редкими (орфанными) заболеваниями и до конца июня планирует представить ее на рассмотрение правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на онлайн-брифинге.

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"Мы считаем, что государство должно заботиться о людях, которые имеют такие тяжелые заболевания, поэтому мы начали разрабатывать соответствующую Национальную стратегию по лечению больных орфанными заболевания, которую до конца июня мы должны разработать и представить на утверждение правительства", - сообщил Степанов.

Он также отметил, что в рамках этой стратегии Минздрав планирует добавить в национальный перечень лекарственных средств препараты, действие которых распространяется на лечение орфанных заболеваний, среди которых акромегалия.

"Поэтому мы сейчас исправляем ошибки прошлого относительно невключения соответствующих препаратов в национальный перечень, и будем работать в этом направлении, чтобы включить их в этот перечень", - добавил глава Минздрава.

Как сообщал УНИАН, 5 мая возле Минздрава прошла акция представителей крупнейших пациентских организаций, объединяющих больных редкими заболеваниями украинцев. Они требовали обеспечить орфанных пациентов необходимыми лекарствами.

Позже в Министерстве здравоохранения сообщили о планах ввести реестр больных с редкими заболеваниями.

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