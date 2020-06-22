Минздрав изменит принцип финансирования по пакетам лечения COVID-19

С 1 апреля в Украине стартовал второй этап медреформы.

Министерство здравоохранения планирует изменить принцип финансирования по пакетам лечения коронавирусной болезни COVID-19.

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Как сообщает пресс-служба Минздрава, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время поездки во Львовскую область.

"Сегодня я со своим заместителем и ведущими врачами Украины находимся на Львовщине, - чтобы разобраться в ситуации, помочь: как относительно эпидемиологической ситуации, так и относительно медицинской отрасли в целом. Изменения, которые мы внедряем в медицине, делаются для всех медиков и пациентов. Поэтому нам важно получать от них обратную связь. Минздрав помогает всем регионам максимально эффективно бороться с коронавирусом, в частности, сейчас нам важно изменить принцип финансирования по пакетам лечения COVID-19", - отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине стартовал второй этап медреформы: вводится гарантированный пакет медицинских услуг, который включает первичную помощь, экстренную, амбулаторно-поликлиническую - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач; стационарную; паллиативную медицинскую помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом), медицинская реабилитация; медицинская помощь в связи с родами; реимбурсация лекарственных средств (программа «Доступные лекарства»).

Второй этап медицинской реформы предусматривает финансирование лечения конкретного пациента в стационаре за счет больницы с последующим возмещением расходов Национальной службой здоровья.

4 мая Президент Владимир Зеленский призвал Степанова, председателя профильного комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого и главного санитарного врача Виктора Ляшко безотлагательно предложить пути решения проблем, возникших из-за нового механизма финансирования в рамках второго этапа медицинской реформы.

По словам президента, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тысяч медиков и закрыто 332 больницы по всей Украине. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпиталя ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Среди прочего, он отметил, что областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн, а большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров - на грани закрытия.

5 мая Степанов заявил, что Минздрав не собирается сворачивать второй этап медицинской реформы, а будет исправлять ошибки в планировании.

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