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Минздрав изменит критерии выписки коронавирусных больных: что изменится

11:52, 10 июня 2020
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Выписывать коронавирусных больных будут по-новому / УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он сказал: "У нас критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также два подряд отрицательных ПЦР-теста".

По словам Ляшко, сегодня критерии такие: отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест.

"Поэтому мы ожидаем увеличения количества выздоровевших в связи с изменением подходов к тестированию", - отметил Ляшко.

По состоянию на утро 10 июня в Украине зафиксирован 28 381 случай коронавируса. 833 человека стали жертвами болезни, 12 769 больных - выздоровели.

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