Министр здравоохранения Украины Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19 и находится сейчас на самоизоляции дома.
Об этом он сообщил в Facebook в субботу вечером.
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“Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, получил положительный тест на COVID-19”, - сказал он.
По словам главы Минздрава, он продолжает работать дистанционно, в частности проводить ежедневные брифинги.
"Это необычный формат и необычное место для моего обращения. Я записываю его из дома, потому что, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно”, - отметил Стеепанов.
Он призвал украинцев соблюдать карантинные правила ради собственной безопасности и безопасности близких.
"Призываю вас, уважаемые украинцы, соблюдать все карантинные правила и не посещать места с массовым скоплением людей. Берегите себя и своих близких. До встречи на брифинге в понедельник и будьте здоровы", - подчеркнул министр.
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