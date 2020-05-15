Как ускорить метаболизм: несколько небанальных советов для борьбы с лишним весом

Ускоренный метаболизм помогает быстрее похудеть.

Для полноценного функционирования нашего организма нужна энергия. Он получает ее из калорий, перерабатывая пищу, расщепляя белки, жиры и углеводы, превращая продукты в молекулы для построения новых клеток. Этот процесс называется обменом веществ или метаболизмом.

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Часто причиной лишнего веса или проблем со здоровьем называют нарушение метаболизма, пишет Zdorovia.com.ua.

Как же добиться ускорения обмена веществ, похудеть и не нанести вреда своему здоровью? Обратите внимание на простые, но очень полезные советы.

Куркума

Куркумин, основной активный ингредиент куркумы, помогает организму сжигать жир намного скорее благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам. Специя повышает метаболизм, уменьшая количество ЛПНП или «плохого» холестерина в крови.

Овсяная каша

Начните ускорение метаболизма с миски овсянки из цельного зерна на завтрак. Сложные углеводы в овсянке дадут организму энергию, необходимую для нормального функционирования. Овсянка также богата пищевыми волокнами, которые способствуют пищеварению и регулируют работу кишечника. Эти волокна вместе со сложными углеводами максимизируют способность организма сжигать жир, тем самым способствуя похудению и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и метаболического синдрома.

Корица

Она обладает термогенными свойствами, которые стимулируют организм сжигать больше энергии. Корица содержит мало калорий - шесть на чайную ложку. Это делает для здоровой альтернативы сладких продуктов и напитков благодаря активному приятному аромату. Бросьте палочку корицы в стакан воды или чай для улучшения вкуса без добавления сахара.

Зеленый чай

Эпигаллокатехин галлат (EGCG) является антиоксидантом в листьях зеленого чая. Он помогает организму тратить жир намного быстрее. Известно, что EGCG предотвращает повреждение клеток, борется со свободными радикалами, вызывающими заболевания, улучшает функцию мозга и повышает скорость метаболизма.

Было показано, что кофеин в листьях зеленого чая улучшает физическую работоспособность за счет использования жировых клеток. Сделав напиток частью диеты, вы можете максимально использовать содержание EGCG и кофеина в рационе, чтобы сжигать больше жира и калорий ежедневно.