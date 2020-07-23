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У мэра Славянска выявили коронавирус (видео)

11:14, 23 июля 2020
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У мэра Славянска - положительный тест на COVID-19 / фото Вадим Лях, Facebook

Об этом он рассказал в своем коротком видеообращении на своей странице в Facebook.

«К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию – коронавирусом заболел. Самочувствие хорошее. Нахожусь под наблюдением врачей», – сказал он.

Анализ дал положительный результат.

Опубліковано Вадимом Ляхом Середа, 22 липня 2020 р.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно об инфицировании коронавирусом главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив.

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