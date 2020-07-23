У мэра Славянска выявили коронавирус (видео)

Как сообщил руководитель города, самочувствие у него хорошее.

Городской голова Славянска Вадим Лях сообщил о выявлении у него COVID-19.

Об этом он рассказал в своем коротком видеообращении на своей странице в Facebook.

«К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию – коронавирусом заболел. Самочувствие хорошее. Нахожусь под наблюдением врачей», – сказал он.

Анализ дал положительный результат. Опубліковано Вадимом Ляхом Середа, 22 липня 2020 р.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно об инфицировании коронавирусом главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив.

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