Менингит: опасное, но излечимое заболевание

Менингит может привести к летальному исходу даже в первые дни или часы болезни.

Менингит - очень опасное заболевание. Это воспаление, вызванное проникновением микробов в спинномозговую жидкость. Менингит может привести к летальному исходу даже в первые дни или часы болезни.

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Виды менингита

Вирусный менингит. Чаще всего вызывают энтеровирусы, вирус паротита, флавивирусы, вирус варицела зостер, вирус простого герпеса. Реже причиной заболевания может стать цитомегаловирус, аденовирусы, вирус лимфоцитарного хориоменингита, ВИЧ, вирус Эпштейна-Барр. Симптомы похожи на грипп, признаки менингита в виде головной боли появляются через несколько дней. Течение болезни не очень тяжелое.

Бактериальный менингит. Этот вид менингита возникает при попадании в организм различных бактерий: менингококков, гемофильной палочки, стрептококков, в редких случаях кишечной палочки, клебсиеллы. Течение заболевания стремительное, острое, все симптомы проявляются за одни сутки.

Гнойный менингит. Любое бактериальное поражение организма может перетечь в гнойный менингит. Чаще всего развитию болезни предшествовало инфицирование гемофильной палочкой, менингококками и пневмококками. Появление гнойного менингита у новорожденных зачастую провоцируют стрептококковые инфекции, кишечная палочка и сальмонеллез.

Туберкулезный менингит. Первые симптомы – это лихорадка, по истечению нескольких дней появляется рвота и сильная головная боль. На мозг болезнь влияет только через две недели.

Менингококковый менингит. Возникает из-за попадания в организм человека бактерии Neisseria meningitidis. Признаки этого вида менингита: геморрагическая сыпь, лихорадка и озноб. В крови возникают острые воспалительные изменения.

Как передается менингит

Воздушно-капельный путь – самый распространённый. Заболеть можно от простого чиха.

Половой путь – вирусным менингитом, помимо всего прочего, можно заболеть и при поцелуе, и при сексуальном контакте.

Родовой путь – новорождённый ребёнок может заразиться от матери-носителя.

Через пищу и воду – если еда или питьё заражены.

Орально-фекальный путь – при плохом соблюдении личной гигиены.

От животного или насекомого – заболеть можно вследствие укуса заражённого животного или насекомого.

Симптомы менингита

жар, головокружение и рвота;

ригидность затылочных мышц, то есть больному тяжело наклонить голову вперёд;

болезненность мышц шеи;

светозвукобоязнь;

симптом Кернига: когда при согнутом тазобедренном суставе невозможно разогнуть коленный;

симптом Брудзинского: при сгибании ноги в коленном и тазобедренном суставах вторая нога тоже сгибается.

Лечение менингита

Лечение менингита обязательно проводится в условиях стационара и зависит от его вида. До получения результатов исследования больному назначают Цефотаксим и Цефтриаксок. Это так называемое стартовая антибиотикотерапия. После получения анализов назначают целевую антибиотикотерапию, в зависимости от обнаруженных бактерий и их чувствительности к лекарству.

Из симптоматического лечения могут назначить инфузионную терапию, энтеральное или парентеральное питание, реабилитационные упражнения, которые рекомендуют после снятия отека мозга, лечение осложнений и их профилактику.

Последствия менингита

Менингит – заболевание, которое отличается высоким уровнем летальных исходов. Также человек может впасть в кому.

Менингит опасен также большим количеством осложнений. Это паралич, психические расстройства, эпилепсия, гормональные нарушения. Если болезнь вызвана менингококком, то на теле больного появляется геморрагическая сыпь. При её сильном распространении может развиться сухая гангрена, что грозит ампутацией конечностей.

К сожалению, после бактериального менингита инвалидами становятся 20% "излечившихся". Конечно, это не 100%, но все же довольно высокий показатель. Самое распространенное осложнение после болезни - потеря слуха.

Для детей менингит опасен тем, что может привести к задержке интеллектуального развития и нарушениям работы нервной системы в первые годы жизни.

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