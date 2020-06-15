В Минздраве рассчитывают, что изменения ко второму этапу медреформы вступят в силу 1 июля

По словам Степанова, параллельно министерство отрабатывает механизмы, каким образом с 2021 года будет функционировать система оказания медицинской помощи.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассчитывает, что изменения ко второму этапу медицинской реформы вступят в силу 1 июля 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«То, что касается пересмотра тарифов, то, что касается поддержки и недопущения закрытия лечебных учреждений и увольнения врачей и медработников, то уже на согласовании находятся соответствующие нормативные документы о внесении изменений (во второй этап медреформы – УНИАН), чтобы у нас не было допущено финансирование меньше, чем было в прошлом году», - заявил министр.

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«Эти изменения, я думаю, что вступят в силу с 1 июля. И, соответственно, медицинские учреждения получат соответствующий финансовый ресурс, который позволит и платить зарплаты, и не закрыться, и находиться на том уровне, на котором они находятся. Эти меры мы будем принимать до конца 2020 года», - сказал Степанов.

Он отметил, что параллельно Минздрав отрабатывает механизмы того, каким образом с 2021 года будет функционировать система оказания медицинской помощи и каким образом будет восстановлена и построена система здравоохранения.

«Это комплексный процесс. Нам необходимо не просто сохранить нашу медицину, а сделать ее качественной, доступной», - подчеркнул Степанов.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине стартовал второй этап медреформы: внедряется гарантированный пакет медицинских услуг, который включает первичную помощь, экстренную, амбулаторно-поликлиническую - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач; стационарную; паллиативную медицинскую помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом), медицинская реабилитация; медицинская помощь в связи с родами; реимбурсация лекарственных средств («Доступные лекарства»).

Второй этап медицинской реформы предусматривает финансирование лечения конкретного пациента в стационаре за счет больницы с последующим возмещением расходов Национальной службой здоровья.

4 мая президент Владимир Зеленский призвал Степанова, председателя профильного комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого и главного санитарного врача Виктора Ляшко безотлагательно предложить пути решения проблем, возникших из-за нового механизм финансирования в рамках второго этапа медицинской реформы.

По словам президента, из-за нового механизм финансирования может быть уволено около 50 тысяч медиков и закрыто 332 больницы по всей Украине. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпиталя ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Среди прочего, он отметил, что областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн, а большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров - на грани закрытия.

5 мая Степанов заявил, что Минздрав не собирается сворачивать второй этап медицинской реформы, а будет исправлять ошибки в планировании.

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