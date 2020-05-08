Минздрав впервые ведет нормальный диалог с обществом по поводу медреформы - эксперт

Министерство охраны здоровья Украины впервые ведет нормальный диалог с обществом по поводу нового видения медреформы.

Такое мнение выразил на своей странице в Facebook политолог Кирилл Молчанов.

“Сегодня у всех на слуху “новое видение” медреформы, представленное главой Минздрава Степановым. Кто-то предсказуемо критикует изменение курса, кто-то - одобряет. Но для меня показательным является тот факт, что Минздрав впервые нормально общается с обществом по этому вопросу”, - написал он в сети.

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Молчанов подчеркнул, что при правлении Максима Степанова Минздрав стал работать более прозрачно.

“Нужно отметить, что при Степанове Минздрав в принципе стал работать более открыто и понятно. Людям доходчиво объяснили, что с медреформой было не так и почему. Сказали прямо: реформа предполагает увольнение 50 тысяч врачей, что прикончит окончательно нашу медицину, а значит такая реформа нам не подходит. Но главное - внятно разъяснили, как будут с этой ситуации выходить”, - отметил он и добавил:

“Никто не скрывал информацию и не перекручивал факты, как это было раньше. Например, когда нам под соусом “оптимизации медицины” подавали повальное закрытие больниц и увольнение врачей и говорили, что “это нормальная европейская практика”.

Кирилл Молчанов резюмировал, что именно благодаря такой коммуникации сейчас нет жесткой, повальной критики реформы, если не считать отдельные группы влияния: “Людям объяснили главное: больницы не закроют, скорая помощь будет работать. Врачей успокоили: работу у вас никто не отбирает. И этого оказалось достаточно, чтобы успокоить общество”.