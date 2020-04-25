Аудит сферы здравоохранения показывает тревожные сигналы - Степанов

Сегодня министр посетит три больницы в Киевской области, где пообщается с медиками и пациентами.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что аудит сферы здравоохранения показывает тревожные сигналы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 25 апреля (онлайн)

«Наш аудит, мы начали в связи с введением второго этапа медреформы, показывает очень тревожные сигналы... Что мы видим? Мы видим, что где-то планируется сокращение медицинских работников к концу года, где-то планируется снижение уровня заработной платы, где-то начинают отправлять медицинских работников в неоплачиваемые отпуска», - отметил Степанов.

Он подчеркнул, что Минздрав «хочет быть максимально открытым и честным и показать реальное положение вещей в сфере здравоохранения».

«Мы должны закончить реформу с несокращённыи медработникам... и с зарплатами, которые будут намного выше. И главное, мы должны её закончить так, чтобы у нас была медицина, которой мы будем гордиться, которая будет на 100% нам помогать», - подчеркнул министр.

Он добавил, что сегодня посетит три больницы в Киевской области, где пообщается с медиками и пациентами.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.