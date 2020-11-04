Врач раскритиковал поведение украинцев во время пандемии COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом в Украине зимой будет только расти.

Об этом в эфире Обозреватель сообщил врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

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Он отметил, что ход вируса в холодное время будет зависеть как от состояния здоровья людей, так и от общего состояния заболеваемости. И одновременное инфицирование COVID-19 и гриппом, замечает специалист, повышает риск осложнений и смертности в 6 раз.

Брыль отметил, что прогнозы можно делать учитывая поведение граждан.

«Я, конечно, извиняюсь, но как в Украине не прогнозировать рост, если у вас люди ходят, куда хотят, и нет никакой дистанции между людьми? Здесь вопрос не в том, что вирус мутирует, а в том, как люди мутируют в своем сознании, чтобы это понять», – ответил врач.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 тыс. 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

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Автор: УНИАН