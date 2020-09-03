Почти 60% опрошенных считают, что власть должна продолжить медицинскую реформу с существенными изменениями.

20% граждан считают, что медицинская реформа в Украине никогда не будет успешно реализована.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Так, почти 60% опрошенных считают, что власть должна продолжить медицинскую реформу с существенными изменениями, 25% выступают за ее отмену, 6% - за продолжение без изменений. 62% считают, что медицинская реформа в Украине должна происходить методом постепенных изменений, 29% - за быстрые изменения.

Для успешной реализации медицинской реформы в Украине почти 40% опрошенных отводят три и более лет, 21% - год, 9% - полгода.

20% считают, что медицинская реформа никогда не будет успешно реализована. Более оптимистично в оценке времени для реализации реформы настроена молодежь, те, кто имеют родственников-медиков и те, кто довольны медицинской реформой в целом.

Около 60% опрошенных слышали о таких инициативах Министерства здравоохранения как обновление электронной системы Ehealth, обновление автопарка экстренной помощи, внедрение системы информирования населения о вакцинации и предоставлении права гражданам добровольно решать о передаче органов после своей смерти.

О других инициативах проинформированы только треть населения (такие как восстановление бесплатного тестирования на гепатит, строительство межрегиональных больниц, усиление эпидемиологического контроля, создание университетских клиник).

«Те, кто знают об этих инициативах - несколько больше поддерживают их внедрения. В целом все указанные инициативы поддерживают большинство опрошенных, в то же время самой поддержкой пользуются идеи обновления автопарка и восстановление бесплатного тестирования на гепатит», - говорится в пресс-релизе.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность в обоих волнах - по 2 тыс. респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

Опрос проводился в две волны: первая - 14-19 июля 2020 года, вторая - 15-25 августа 2020 года.

Медицинская реформа в Украине: что известно

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, Минздрав не собирается сворачивать второй этап медицинской реформы, а будет исправлять ошибки в планировании.

4 мая президент Владимир Зеленский призвал министра здравоохранения Максима Степанова, председателя профильного комитета Верховной Рады Радуцкого и главного санитарного врача Виктора Ляшко безотлагательно предложить пути решения проблем, возникших из-за нового механизма финансирования в рамках второго этапа медицинской реформы. По словам президента, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс медиков и закрыто 332 больницы по Украине. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитале ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Среди прочего, он отметил, что областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн, а большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров - на грани закрытия.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что медицинская реформа продолжается и должна быть завершена.

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Автор: Виктория Токарева