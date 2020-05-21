Степанов о финансировании медицины: мы не можем позволить себе закрытие больниц

Министр считает, что те механизмы и расчеты стоимости медицинских услуг, которые были определены в тарифах, «взяты просто с неба».

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркивает недопустимость закрытия больниц и увольнения медицинских работников, поэтому произойдет корректировка механизмов финансирования медицины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Черновцах.

«Если говорим о тех якобы больницах, которые виртуально должны были побольше получить или уже начали получать, мы хотим спасти медицину в том виде, в котором она существует, еще недоразрушенную. Мы не можем себе позволить закрытия больниц и увольнения медработников. Именно поэтому мы говорим о корректировке механизмов финансирования нашей медицины, того, что было введено с 1 апреля», - заявил Степанов.

Министр считает, что те механизмы и расчеты стоимости медицинских услуг, которые были определены в тарифах, «сделаны прямо с неба», «под ними нет никаких оснований».

«Только в связи с этим мы их пересчитываем, чтобы финансирование из государственного бюджета было на уровне 2019 года. Кроме того, у нас финансирование увеличено в абсолютных цифрах по сравнению с прошлым годом на 5 с копейками миллиардов. Должны увеличивать приоритетные тарифы», - подчеркнул он.

По словам Степанова, «приоритетами у нас являются экстренная медицинская помощь, чтобы сделать ее качественной, приоритетами являются (лечение - УНИАН) инфаркта, инсульта. Они (тарифы - УНИАН) должны быть рассчитаны так, что любой врач должен согласно этому тарифу вылечить человека», - подчеркнул Степанов.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине стартовал второй этап медреформы: внедряется гарантированный пакет медицинских услуг, который включает первичную помощь, экстренную, амбулаторно-поликлиническую - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач; стационарную; паллиативную медицинскую помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом), медицинскую реабилитацию; медицинскую помощь в связи с родами; реимбурсацию лекарственных средств («Доступные лекарства»).

Второй этап медицинской реформы предусматривает финансирование лечения конкретного пациента в стационаре за счет больницы с последующим возмещением расходов Национальной службой здоровья.

4 мая Президент Владимир Зеленский призвал Степанова, председателя профильного комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого и главного санитарного врача Виктора Ляшко безотлагательно предложить пути решения проблем, возникших из-за нового механизма финансирования в рамках второго этапа медицинской реформы.

По словам президента, из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы по всей Украине. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпиталя ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Среди прочего, он отметил, что областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн, а большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров - на грани закрытия.

5 мая Степанов заявил, что Минздрав не собирается сворачивать второй этап медицинской реформы, а исправлять ошибки в планировании.