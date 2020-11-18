Так, в частной клинике в Днепре за 9 месяцев удаленно проконсультировали более трех тысяч пациентов.

Во время пандемии медицина активно переходит в онлайнформат. Врачи по интернету не только консультируют пациентов, но и могут посоветоваться с зарубежными коллегами.

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Как говорится в сюжете ТСН, сейчас такая возможность есть лишь в некоторых медучреждениях. Так, в частной клинике в Днепре за 9 месяцев удаленно проконсультировали более трех тысяч пациентов. Для таких консультаций создано специальное приложение, где загружены карточки пациентов.

Люди могут получить советы по лечению как от семейных врачей, так и от профильных специалистов. В олайне общаются не только с пациентами, но и с зарубежными коллегами. Впрочем, такая возможность есть лишь в нескольких больницах Днепра.

Между тем в подавляющем большинстве заведений десятилетиями выкручиваются морально устаревшим оборудованием, а порой недостает и его. Хоть как-то исправить ситуацию пытаются меценаты и благотворители, которые ремонтируют палаты и закупают оборудование. Например, аппараты искусственной вентиляции легких, особенно актуальные в условиях эпидемии коронавируса.

И медики и благотворители единодушны - спасение медучреждений заключается в изменении бюджетных приоритетов, в частности, в увеличении расходов на медицину.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

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Автор: Андрей Василюк