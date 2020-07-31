За шесть лет в Киеве полностью отремонтировали 139 отделений в больницах

Кроме того, в течение шести лет в столице провели термосанацию 25 больниц и семи родильных домов.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявляет, что за шесть лет в столице полностью отремонтировали 139 отделений в больницах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

"За последние 6 лет полностью отремонтировали 139 отделений в столичных больницах. Осуществили термосанацию 25 медицинских учреждений, которые теперь соответствуют всем европейским нормам сохранения тепла. Существенно обновили также термосанацию семи родильных домов. Также Киев закупил более 200 спецавтомобилей для "скорой", в частности 100 - для экстренной и неотложной помощи", - рассказал Кличко.

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Также мэр напомнил, что в контексте борьбы с пандемией коронавируса подготовили пять городских больниц и два родильных дома на почти 900 коек.

"Также дополнительно создали места в Александровской больнице. Там обустроили еще один корпус для лечения больных коронавирусом - на 70 коек. А также подготовили места в специализированных медучреждениях. Если понадобится, для второй волны приема больных город подготовил около 800 коек в еще семи больницах столицы", - отметил он.

Городской голова подчеркнул, что сейчас в медучреждениях столицы есть 400 аппаратов искусственной вентиляции легких, хотя в начале года их было 150.

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