Массовое тестирование на коронавирус: Ляшко рассказал, при каких условиях и как его будут проводить (видео)

По его словам, такое тестирование будет доступнее, чем ПЦР-тестирование.

Массовое тестирование украинцев на коронавирус начнется тогда, когда в Минздраве четко пропишут его алгоритмы проведения и использования результатов. По информации, такой приказ должен подписать Максим Степанов сегодня.

Об этом в эфире ТСН сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"Это тестирование – так называемый иммуно-ферментный анализ, который станет доступен в двух случаях: первое – сегодня министр здравоохранения подпишет приказ, в котором будут четко прописаны алгоритмы тестирования и использования результатов тестирования в зависимости от уровня обнаруженных тел и иммуноглобулинов в крови и биологическом материале, который будет исследоваться. Также будет зависеть от наличия данных тестов на территории нашего государства. Мы говорим о массовости этого тестирования в конкретном понимании слова "массовость" – оно будет доступнее, чем тестирование методом ПЦР, поскольку способность лабораторий нашего государства проводить такое тестирование – около миллиона тестов в сутки. Главное – чтобы они присутствовали и использовались для проведения этого тестирования. В то же время для диагностической цели будет использоваться тестирование в случае, если будет характерная клиническая картина и тест будет положительным по двум иммуноглобулинам", – сказал он.