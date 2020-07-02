Массовое отравление в Кирилловке: полиция открыла дело

Специалисты взяли необходимые образцы воды и пищи для направления на лабораторное исследование.

В курортной Кирилловке Запорожской области полицейские начали расследование по факту массового отравления на базе отдыха.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, 2 июля в 04:30 в Кирилловское отделение полиции поступила информация о том, что на одной из местных баз отдыха отдыхающие пожаловались на боли в животе и тошноту. Среди них - девять детей.

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«После осмотра медработниками их поместили в инфекционное отделение Якимовской районной больницы. Сейчас жизни и здоровью детей и взрослых ничего не угрожает. Медики оценивают состояние здоровья пострадавших как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают специалисты Госпотребслужбы в Запорожской области и медики Кирилловской ОТГ. Специалисты взяли необходимые образцы воды и пищи для направления на лабораторное исследование.

Следственным Кирилловского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 1 июля на одной из баз отдыха в курортном поселке Кирилловка Запорожской области произошло массовое отравление людей. По информации Кирилловского сельсовета, были госпитализированы 15 человек. По предварительным данным, все больные питались в столовой базы отдыха. Госпитализированных также тестируют на возможное наличие коронавируса.

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