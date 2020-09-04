В Ясногорская общеобразовательной школе Ривненской области отравились 68 учеников.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.
Сообщение об отравлении поступило в полицию 3 сентября от директора учебного заведения.
«Полицейские установили, что на уроки третьего сентября не появилось 68 учеников из разных классов, а одиннадцать из них обратилось в медучреждения. Все дети жаловались на тошноту и рвоту. После оказания помощи детей отпустили», - говорится в сообщении.
По предварительной информации, отравление могла вызвать еда в столовой или вода, поставляемая централизованно в учебное заведение.
По данному факту следователи Сарненского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
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Продолжаются следственные действия. Работники Госпродпотребслужбы получили соответствующие образцы на предмет выявления инфекции. По результатам проведенных лабораторных исследований будет установлена причина возникновения инфекции.
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