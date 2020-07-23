Может остановиться дыхание: педиатр рассказала об опасности ношения маски детям до двух лет

Она добавила, что хуже всего, если ребенка укладывают в такой маске спать в коляске.

Детям до двух лет носить защитную медицинскую маску противопоказано.

Как заявила в интервью "Фактам" киевский педиатр, кандидат медицинских наук Галина Ермолова, из-за узких дыхательных путей у детей может затрудниться и даже остановиться дыхание. Также увеличивается риск теплового удара и возрастает нагрузка на сердце.

"Хочу добавить, что у малышей повышена отечность мягких тканей носоглотки. Поскольку активно формируется зубной ряд, то возникает обильное слюнотечение. Это затрудняет дыхание ребенка даже без маски", – отметила она.

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Кроме того, по словам педиатра, в носоглотке и области щек находится густая капиллярная сеть. Когда на улице жарко, ребенок в маске вынужден дышать теплым воздухом, и маска увлажняется. А если она из синтетической ткани, то еще и электризуется.

"В капиллярах возникает спазм, что увеличивает отечность тканей. Из-за этого уменьшается просвет дыхательных путей и глубина дыхания. В мозг поступает меньше кислорода, необходимого для нормального роста и развития мозговых структур, поддержания активности и подвижности малыша", – подчеркнула Ермолова.

Она добавила, что хуже всего, если ребенка укладывают в такой маске спать в коляске. Если делать это регулярно, то дети будут испытывать хроническое кислородное голодание – гипоксию.

Педиатр советует надевать двухлетним детям маску только в лифте, где перед этим мог быть зараженный коронавирусом человек, или в магазине.

"Конечно, лучше избегать посещения мест с большим скоплением людей. Но если не на кого оставить ребенка, то заранее продумайте список покупок, чтобы управиться за 10-15 минут", – сказала она.

Как писал УНИАН, бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун сообщила, что детям до 2 лет носить маску нельзя.

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