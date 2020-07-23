У главы Гостуризма обнаружили коронавирус: коллектив агентства перевели на карантинный режим

Коллектив ДАРТ переведен на карантинный режим.

Председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив получила положительные результаты теста на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики Украины в Facebook.

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«Марьяна Олеськив, глава Государственного агентства развития туризма Украины, получила положительные результаты теста на ПЦР. Сотрудники и все, кто был в контакте с госпожой Олеськив, проходят тестирование. Команда ДАРТ переведена на карантинный режим», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что Олеськив чувствует себя хорошо.

Друзі, отримала позитивні результати ПЛР тесту на COVID-19. Була здивована, бо носила маску в громадських місцях,... Опубліковано Mariana Oleskiv Середа, 22 липня 2020 р.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 23 июля в Украине зарегистрировано 61 тыс. 851 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 тыс. 551 летальный, 34 тыс. пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 856 новых случаев заболевания.

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