С начала осени потребности больниц Мариуполя в кислороде критично выросли.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича (ММК им. Ильича) Группы компаний «Метинвест» с начала ноября 2020 года поставил в городские больницы Мариуполя почти 40 тысяч кубометров кислорода для пациентов с коронавирусом.

Как сообщает uaprom со ссылкой на пресс-службу предприятия, заявки медучреждений на поставки кислорода выполняются в полном объеме на безоплатной основе.

Отмечается, что в связи с увеличением пациентов с COVID-19, нуждающихся в стационарном лечении, с начала осени потребности больниц Мариуполя в кислороде критично выросли. Больше всего кислород востребован в городской больнице №9, куда с 9 по 15 ноября было доставлено 1325 баллонов кислорода. В то же время в горбольницу №4 отгрузили 617 баллонов, в больницу скорой медицинской помощи – 419 баллонов, а в больницу №1 – 244 баллонов кислорода.

Медики отмечают, что снижение уровня кислорода в крови до опасных для жизни показателей – основная проблема при лечении больных коронавирусом. Тяжелые формы COVID-19 требуют лечения в больнице, где пациент получает кислород для поддержания необходимого уровня сатурации, что способствует более интенсивному процессу восстановления и сокращает проведенное в больнице время.

«Кислород – это жизнь для больных коронавирусом. Поэтому мы продолжаем обеспечивать больницы жизненно необходимым элементом в полном объеме. При необходимости, готовы увеличить объемы поставок», – отметил генеральный директор меткомбината имени Ильича Тарас Шевченко.

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Автор: УНИАН