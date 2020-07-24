В Одесской области зафиксирован смертельный случай от малярии

Всего с начала года в Одесской области зафиксировано три завозных случая малярии.

В Измаильском районе Одесской области от малярии умер 27-летний моряк, который недавно вернулся из Африки.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач в Одесской области Виталий Гончаров, пишет НВ.

«На прошлой неделе зарегистрирован летальный случай от тропической малярии у жителя Измаильского района. Это молодой моряк, который заболел на судне и был снят с него 16 июля из-за этого заболевания», — заявил он.

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По словам Гончарова, 27-летний моряк заразился малярией в ЮАР и не принимал противомалярийные препараты.

Всего с начала года в Одесской области зафиксировано три завозных случая малярии.

Малярия — смертельно опасное заболевание, которое вызывается протозойными паразитами рода плазмодиев, которые передаются человеку при укусе инфицированными комарами рода Anopheles.

80-90% случаев смерти от малярии вызванные тропической малярией, вызванной Plasmodium falciparum.

Малярия трудно поддается лечению. Заболевание сопровождается лихорадкой, головной болью, болью в мышцах.

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