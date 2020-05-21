В Харькове зафиксировали завозной случай малярии: заболел студент

Первые симптомы у него появились еще 9 мая.

В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии - заболел 20-летний студент, приехавший в Украину 3 сентября прошлого года.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, первые симптомы появились еще 9 мая: студент почувствовал слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37 градусов.

"Только через 6 дней, 15 мая, студент впервые обратился за медицинской помощью к врачу-терапевту. Во время лабораторного исследования у молодого мужчины обнаружили возбудителя малярии P. vivax и P. оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет)", - говорится в сообщении.

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Больного 16 мая госпитализировали с диагнозом "малярия", по месту его проживания провели эпидемиологическое и энтомологическое обследование.

"В связи с отсутствием на сегодня генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове начался", - отметили в ЦОС.

Симптомы малярии: лихорадка, головная боль, сильное потоотделение, слабость. Эти симптомы могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

Если вы почувствовали симптомы малярии:

во время путешествия или в течение 1-3 лет после возвращения из страны, где происходит передача малярии, у вас появились симптомы ОРВИ повысилась температура – немедленно обратитесь к врачу и сообщите об историю своих поездок;

лечение необходимо начать в течение первых суток после появления симптомов, иначе малярия может развиться в серьезное заболевание, что часто завершается летально.

"Наибольший риск развития серьезной формы заболевания у детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом", - уточнили медики.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове от тропической малярии умер мужчина.