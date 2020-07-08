Вернулся из Уганды: на Львовщине госпитализировали больного малярией

Мужчина находится в состоянии средней тяжести. Ему проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Во Львовской области госпитализирован 46-летний больной малярией, который недавно вернулся из Уганды.

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Об этом сообщает департамент здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что мужчина с диагнозом «малярия» поступил на стационарное лечение во Львовскую областную инфекционную больницу 7 июля.

«Больной недавно вернулся из Уганды, жаловался на повышение температуры тела. Поскольку было известно, откуда приехал пациент, его сразу обследовали на малярию. При исследовании образцов крови обнаружен возбудитель малярии», - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что больной находится в состоянии средней тяжести. Ему проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий согласно протоколу оказания медицинской помощи.

Справка. Малярия - это инфекционное заболевание, характеризующееся острым, а иногда затяжным течением, периодическим повышением температуры тела, увеличением печени, селезенки.

Симптомы малярии появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы - лихорадка, головная боль - могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

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