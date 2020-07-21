Максим Иванчук: лучшие результаты увеличения груди по версии его подписчиков

Максим Сергеевич Иванчук считается одним из самых популярных и востребованных пластических хирургов в Украине. В его клинике эстетической хирургии оперировались не только простые пациенты, которые хотели изменить что-то в своей внешности, но и знаменитости. Среди его пациентов можно увидеть модель Алену Омович, бывшую солистку группы “горячий шоколад” Екатерину Раскову и футболиста украинской сборной Марлоса Ромеро.

Сегодня у Иванчука более 100 тысяч активных подписчиков в Инстаграме. Ежедневно он выставляет новые посты с изображением своих пациентов и результатами проведенных операций. Мы собрали свой топ лучших фотографий за последний месяц, которые собрали наибольшее число лайков и комментариев.

На четвертом месте расположился пост о ринопластике и лифтинге лица. Он собрал 2601 лайк. На фото изображена пациентка до и после пластики. Максим Иванчук написал, что операция лифтинг нижней трети лица он проводил по собственно разработанной методике, которая исключает какие-либо разрезы на лице. Доктор предупредил, что лифтинг проводится только с комплексом других вмешательств, а именно: липосакцией и частичным удалением комков Биша.

Пост на третьем месте собрал почти три тысячи лайков. В нем пластический хирург показал, как выглядит грудь пациентки после замены старых имплантов на эндопротезы нового поколения. Ранее у девушки стояли импланты на 315 мл. После проведенной операции пациентка получила новые – на 450 мл. Также Иванчук указал, что дополнительно была проведена процедура подтяжки и коррекции ареол. По словам доктора, изменить внешний вид девушки удалось за 100 минут. В комментариях подписчики сошлись на мнении, что новая форма груди выглядит намного привлекательнее предыдущей.

На втором месте пост, в котором Максим Иванчук также поделился результатами проведения операции по авторской методике моделирования лица. Фотография собрала 3074 отметки “нравится”. Доктор рассказал, что длительность данной процедуры составила 145 минут. Окончательный результат перевоплощение пациентки можно будет увидеть через 12 месяцев после проведения операции.

Первое место заслуженно занимает пост Максима Сергеевича, на котором он изображен со своей пациенткой – артисткой Екатериной Расковой. Снимок собрал 4145 лайков. Бывшая солистка “Горячего шоколада” приехала в клинику Иванчука на осмотр и консультацию к доктору. Пластический хирург нежно подписал фото: “С любимыми пациентами”.

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