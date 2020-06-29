Магнитные бури в июле: чего ожидать и как защитить здоровье

В июле ожидаются несколько геомагнитных возмущений, однако они не будут мощными.

Каждую секунду Солнце выбрасывает в окружающую его среду огромные объемы солнечной энергии, представляющие собой протоны, электроны, плазму и различные излучения.

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Такие солнечные вихри обладают мощной силой и иногда могут оказывать влияние на Землю. Однако магнитное поле нашей планеты оберегает нас от отрицательного влияния солнечных вспышек и нейтрализует удары солнечных всплесков.

Но некоторые вспышки на Солнце настолько сильны и опасны для Земли, что под их влиянием определенный участок магнитного поля нашей планеты деформируется и содрогается. Именно такие явления и называют магнитными бурями.

Магнитные бури в июле

В июле геомагнитные возмущения будут беспокоить Землю и Украину нечасто.

Первая в июле магнитная буря будет 4 числа. В это день магнитосфера будет возбуждена, уровень G1, т.е. это будет слабая буря.

Затем вспышки ожидаются 6 и 7 июля. Они будут такие же по интенсивности, однако метеочувствительные люди все равно могут их ощутить.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Пожилым людям и метеочувствительным следует помнить, что магнитные бури и возмущения оказывают на их состояние неблагоприятное воздействие. Некоторые чувствуют недомогание и слабость и накануне дня метеоудара. Поэтому, чтобы избавиться от влияния магнитных бурь, медики советуют:

накануне метеоудара и во время хорошо высыпаться;

не переедать, отказаться от жирной пищи;

не пить алкоголь;

отказаться от кофе и заменить его травяными чаями;

отказаться от интенсивных тренировок; больше гулять на свежем воздухе.

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