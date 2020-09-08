Специалисты назвали дату геошторма и рассказали, кому нужно опасаться метеоударов, которые продляться минимум несколько дней.

В сентябре магнитная буря будет самой мощной в этом 2020 году. Кроме того, она продлится несколько дней подряд.

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Специалисты назвали дату геошторма, рассказали, кому нужно опасаться метеоударов и что сделать, чтобы здоровье в эти дни не пострадало, пишет РБК-Украина.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, пик мощного удара придется на 27 сентября, но метеоволнения затянутся на несколько дней - с 25 по 28 число.

Магнитной, или геомагнитной, бурей называют возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Геомагнитные бури вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой планеты.

Как реагирует организм человека на магнитные бури

От магнитных бурь, в первую очередь, страдают люди с метеозависимостью, пожилые, те, кто страдает болезнями сосудов, сердца, гипертоники. Врачи советуют держать под рукой необходимые лекарства в опасные дни.

В период геомагнитных волнений возможен упадок сил, головная боль, которая переходит в мигрень, прыгает давление, возникают проблемы со сном. Особенно опасным днем в ближайшей перспективе станет 27 сентября, но самочувствие может ухудшиться до этой даты и после нее.

Как защитить себя от магнитных бурь

В эти дни вам нужно меньше времени находиться под воздействием открытых солнечных лучей. Но это правило, в первую очередь касается летнего времени. Эксперты советуют выходить на прогулки, но лучше утром и вечером.

Сделайте с утра легкую зарядку, затем - контрастный душ. А вечером примите расслабляющую теплую (но не горячую) ванную.

Днем старайтесь избегать стрессов, лишних физических нагрузок и не перетруждайтесь.

Что касается питания, то рекомендации здесь универсальны: пейте побольше воды, исключите сладости, соленую и острую пищу. Откажитесь от алкоголя, курения и поменьше пейте кофе.

Магнитные бури: новости по теме

Ученые рассказали, действительно ли магнитные бури могут вызвать головную боль и скачки давления.

Отметим, что в начале и в середине сентября геомагнитная обстановка будет спокойной, однако в конце месяца украинцев ждет метеоудар — два магнитных возмущения 24-го и 25-го числа, которые почти достигнут уровня G1.

Ученые впервые измерили глобальное магнитное поле солнечной короны - внешнего слоя атмосферы Солнца. Новые измерения должны дать ученым немного более глубокое понимание событий на солнце и лучшее понимание 11-летнего солнечного цикла, который диктуется изменением магнитного поля звезды.

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Автор: УНИАН