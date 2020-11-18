За сутки в Украине подтвердили свыше 12 тысяч новых случаев коронавируса.

Украине вряд ли удастся избежать полного локдауна - даже несмотря на введение карантина выходного дня.

Такое мнение высказали ряд отечественных экспертов, пишет "РБК-Украина".

По прогнозу доцента кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П. Шупика Федора Лапия, в Украине неизбежны рост числа случаев коронавируса и введение жесткого локдауна.

"Даже если посмотреть на поведение митингующих: большинство людей в толпе не используют масок, носят маски под носом, на подбородке. Есть немало малого и среднего бизнеса, которые заботятся о безопасности своих посетителей и клиентов. Но также и есть немало украинцев, которые этим пренебрегают и вообще отрицают существование COVID-19", - сказал Лапий.

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В свою очередь врач-инфекционист Владимира Курпита убежден, что эффективность карантина выходного дня не доказана.

"Мне бы не хотелось пугать украинцев. Но самый вероятный сценарий - это ухудшение эпидемической ситуации и, как результат, необходимость вводить жесткий карантин через две-три недели", - считает он.

По его словам, пример Чехии и Бельгии показывает результат от жесткого карантина - через две-три недели у них пошел спад новых заражений.

В Киевской школе экономики считают, что любые частичные ограничения на сегодня не будут эффективными в сдерживании пандемии в стране. Руководитель Центра экономики здравоохранения Павел Ковтонюк объяснил, что в Румынии, где власти пошли на компромиссный вариант карантина, рост инфицирования только ускоряется.

Карантин в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение о введении с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будни, добавляется запрет на работу кафе и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), работу ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и др.

Накануне Верховная Рада провалила голосование за отмену карантина выходного дня.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили еще почти 12,5 тысяч новых случаев коронавируса.

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Автор: Юрий Годован