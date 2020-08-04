В Украине продолжаются клинические испытания относительно эффективности лечения COVID-19 четырьмя лекарственными средствами - Степанов

По словам министра, испытания уже "имеют неплохие результаты, но еще рано говорить о конкретных заключениях".

В Украине продолжаются клинические испытания относительно эффективности лечения COVID-19 четырьмя лекарственными средствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"На сегодняшний день в Украине зарегистрировано четыре лекарственных средства, в отношении которых проводятся клинические испытания эффективности лечения COVID-19, в том числе и корвитин, и амиксин. Это два лекарственных средства, которые используются в Украине при других заболеваниях", - рассказал он.

В частности, корвитин используют в кардиологии.

Министр напомнил, что тяжелое течение COVID-19 часто фиксируется именно при сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваниях.

"На сегодняшний день исследования продолжаются. Есть неплохие результаты, но еще рано говорить о конкретных заключениях. По окончании всех испытаний мы сразу сообщим, чем они завершились. Мы надеемся, что они будут эффективными при лечении тех или иных состояний, возникающих при COVID-19", - отметил Степанов.

Он также уточнил, что сейчас в мире нет ни одного лекарственного средства, которое было бы прописано в инструкции по лечению COVID-19.

Как сообщал УНИАН, ученые Киевского политехнического института заявили, что распространение коронавируса в Украине может быть замедлен только в результате постепенного появления коллективного иммунитета примерно у 60-70% населения. Естественное течение этого процесса может происходить в течение года.

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