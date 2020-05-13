Пять украинских предприятий работают над препаратом для симптоматического лечения COVID-19

Это «Фармак», Борщаговский фармацевтический завод, «Дарница», «Биофарма» и «Интерхим».

Пять украинских предприятий работают над изготовлением лекарств для симптоматического лечения COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Наши отечественные предприятия регистрируют клинические исследования относительно лекарственных средств, которые они выпускают. Сегодня это «Фармак», Борщаговский фармацевтический завод, «Дарница», «Биофарма», «Интерхим» - каждый из них пытается сделать лекарства для симптоматического лечения COVID-19", - отметил он.

В частности, по его словам, «Дарница» завезла субстанцию для производства гидрохлорохина, «Биофарма» зарегистрировала клиническое исследование препарата «Биофен».