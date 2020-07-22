В Украине испытывают несколько препаратов против СOVID-19 – Минздрав

Министр здравоохранения отметил, что клинические испытания препаратов - это длительный процесс.

На сегодня в Украине работают над четырьмя лекарственными средствами от коноравирусной болезни, по ним уже ведутся клинические испытания.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Речь идет о те клинических испытаниях, которые зарегистрированы в Украине, с украинскими лекарственными средствами, которые производят украинские компании. На сегодня это четыре лекарственных средства, по которым идут клинические испытания. То есть эти лекарственные средства используются в Украине для (лечения) других заболеваний и в том числе, по мнению специалистов, они могут быть полезны в лечении COVID-19", - отметил он.

Степанов добавил, что клинические испытания - это достаточно длительный процесс.

"На сегодня не существует ни одного лекарственного средства в мире, в котором в инструкции было бы записано показание лечения COVID-19. Вся терапия, которая сегодня ведется, она симптоматическая", - подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, по состоянию на утро 22 июля в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 60 тыс. 995 человек, за минувшие сутки - 829.

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